Пенсионерка погибла под колесами иномарки в Кировском районе

SsangYong Rexton 19 мая около 15:00 на нерегулируемом переходе наехал на 64-летнюю петербурженку на 51-м километре трассы «Кола» в Кировском районе.

Пенсионерка пыталась перейти дорогу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что с начала 2022 года у 49-летнего водителя из Санкт-Петербурга два штрафа за превышение скорости и один за нарушение правил остановки и стоянки.

Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности.