Грузинские депутаты подрались при обсуждении в парламенте авиасообщения с Россией

В парламенте Грузии произошла драка между двумя оппозиционными депутатами во время обсуждения с главой МВД Вахтангом Гомелаури возобновления авиасообщения с Россией.
Драка произошла после того, как депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе раскритиковал правительство за возобновление авиасообщения. Уже на своем месте депутат вступил в словесную перепалку с представителем группы «Сила народа» Ираклием Берая.
После этого парламентарии подрались. Их разняли парламентские приставы.
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