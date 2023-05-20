Грузинские депутаты подрались при обсуждении в парламенте авиасообщения с Россией

Автор: Сергей Агутин
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В парламенте Грузии произошла драка между двумя оппозиционными депутатами во время обсуждения с главой МВД Вахтангом Гомелаури возобновления авиасообщения с Россией.

Снимок
Фото: снимок из видео Rustavi 2

Драка произошла после того, как депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе раскритиковал правительство за возобновление авиасообщения. Уже на своем месте депутат вступил в словесную перепалку с представителем группы «Сила народа» Ираклием Берая.

После этого парламентарии подрались. Их разняли парламентские приставы.

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21.03.2023 1406
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