Переломанного иностранца увезли с остановки во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 19 мая сообщили о госпитализации 38-летнего гражданина Узбекистана.
Мужчину привезли с автобусной остановки «Высоковольтная линия» в деревне Новосаратовка. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы, закрытые переломы руки и ноги.
Известно, что иностранец зарегистрировался на юго-западе Санкт-Петербурга весной 2023 года, официально не трудоустроен.
Вам будет интересно
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции...
05.10.2022 3746