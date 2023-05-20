Переломанного иностранца увезли с остановки во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 19 мая сообщили о госпитализации 38-летнего гражданина Узбекистана.

Мужчину привезли с автобусной остановки «Высоковольтная линия» в деревне Новосаратовка. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы, закрытые переломы руки и ноги.

Известно, что иностранец зарегистрировался на юго-западе Санкт-Петербурга весной 2023 года, официально не трудоустроен.