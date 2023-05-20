Стало известно, где на 20 мая зафиксированы 32 случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 32 человек.
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23.03.2022 2114
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Хязельки (+1), Рахья (+1), Кирполье (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Кондратьево (+1), Зеленый Холм (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2).
- Кингисеппский район: Неппово (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+6).