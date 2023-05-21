Около 95 кубометров старых шин отправили на переработку в Кировском районе. Куда сдавать изношенные покрышки?

Акция «Миссия шина» в Кировском районе продолжится до конца мая. С пунктов сбора в Шлиссельбурге 19 мая вывезли почти 95 кубометров изношенных покрышек.

Сдать на переработку можно шины от легковых или грузовых (R до 22,5 включительно) транспортных средств. Покрышки должны быть чистыми, без мусора и грунта внутри. Не принимаются: куски шин, шины от спецтехники и сельскохозяйственной техники.

Адреса площадок, куда можно привезти старые покрышки:

Кировск, ул. Магистральная, 46а, «Евро Авто»;

Отрадное, ул. Заводская, 1а, транспортная проходная «Невский завод «Электрощит», въезд со стороны Леншоссе МП «УКХ», (въезд с трассы СПб -Кировск);

Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, 23 (производственная база); ул. Пролетарская за д. 57;

Назия, Школьный пер., 29, «Мастерская шиномонтаж»;

Павлово, ул. Советская, 1а, ООО «Дом Сервис»;

Мга, ул. Майора Жаринова, 22, ООО «Лидер»;

Приладожский, территория у КНС-7;

Шум, ул. Советская, 7а, МУП «Северное Сияние»;

Путилово, ул. Теплая, 8 (территория газовой котельной);

Синявино, Садовая улица, 2а.

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