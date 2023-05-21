Беременной женщине из Воркуты остановили сердце, чтобы сделать операцию в Петербурге

Сложную кардиохирургическую операцию выполнили врачи Центра Алмазова, чтобы спасти беременную женщину. Риск был высок как для матери, так и для ребенка. Женщину на 24-й неделе беременности срочно доставили в Центр Алмазова из Воркуты. У нее из-за расслоения аорты развился инфаркт миокарда.

Женщина находилась в состоянии кардиогенного шока. Ее сердечно-сосудистая система была неспособна обеспечить адекватный кровоток, плюс у пациентки диагностировали скопление крови в области сердца, разрыв стенки аорты и коронарных артерий.

В Воркуте врачи приняли решение отправить женщину в сосудистый центр, где есть врачи, имеющие опыт проведения операций на аорте. Бортом санавиации беременную экстренно доставили в Санкт-Петербург.

Операцию проводил кардиохирург, доктор медицинских наук Владимир Успенский. Операция была сложной и длилась всю ночь. Для проведения нужных манипуляций женщине остановили сердце. Анестезиологическое пособие с использованием искусственного кровообращения обеспечивали анестезиологи-реаниматологи.

Операция прошла успешно. Ребенок появился на свет на сроке беременности 37 недель.