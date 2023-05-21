Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 21 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск.

За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

Ударами авиации и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также, в районе населенного пункта Калинина Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Донецком направлении огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области.

В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134-х районах.

В районе населенного пункта Желтое Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. В районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow».

Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Энергодар Запорожской области.