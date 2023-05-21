В Петербурге водитель при задержании заявил, что его машину вел бес

В ночь на 21 мая в Приморском районе в Санкт-Петербурге на тротуаре был задержан водитель. Бдительные горожане вызвали полицию, когда увидели, что мужчина заехал на тротуар, повредив бампер, и неуверенной походкой вышел проверять автомобиль.

На вопрос, зачем он заехали на тротуар, мужчина ответил, что ему не хватает парковок. По словам задержанного, он в машине не был уже 1,5 часа, а за рулем якобы находился бес.

Мужчина оказался уроженцем Кыргыстана 1983 года рождения. В отношении него составили административные материалы за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.