В Петербурге водитель при задержании заявил, что его машину вел бес

В ночь на 21 мая в Приморском районе в Санкт-Петербурге на тротуаре был задержан водитель. Бдительные горожане вызвали полицию, когда увидели, что мужчина заехал на тротуар, повредив бампер, и неуверенной походкой вышел проверять автомобиль.
На вопрос, зачем он заехали на тротуар, мужчина ответил, что ему не хватает парковок. По словам задержанного, он в машине не был уже 1,5 часа, а за рулем якобы находился бес.
Мужчина оказался уроженцем Кыргыстана 1983 года рождения. В отношении него составили административные материалы за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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26.12.2022 2615