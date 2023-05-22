В Госдуме предложили ввести семейный сертификат на покупку первой машины

Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект, предлагающий выдавать по миллиону рублей на новую машину молодым семьям.

Уточняется, что воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит миллион рублей. При этом продать машину они смогут только спустя пять лет, чтобы исключить мошеннические схемы. Об этом пишет газета «Известия».

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учетом демографического спада в России. Он добавил, что инициатива также станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи.