Автомобиль выскочил под колеса грузового состава под Волосово

Автор: Гузель Галимова
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Авария произошла в 19:55 21 мая на железнодорожном переезде между станциями Волосово и Молосковицы в Волосовском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, автомобиль выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось: расстояние было недостаточным.

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Фото: 78.ru

По предварительным данным, 65-летний водитель внедорожника отделался ссадинами и сломанными ребрами. Прибывшие на место спасатели отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. В ОЖД просят водителей соблюдать правила проезда железнодорожных переездов и следить за соответствующими сигналами.

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16.05.2023 175
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