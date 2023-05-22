Автомобиль выскочил под колеса грузового состава под Волосово

Авария произошла в 19:55 21 мая на железнодорожном переезде между станциями Волосово и Молосковицы в Волосовском районе Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба ОЖД, автомобиль выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось: расстояние было недостаточным.
По предварительным данным, 65-летний водитель внедорожника отделался ссадинами и сломанными ребрами. Прибывшие на место спасатели отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. В ОЖД просят водителей соблюдать правила проезда железнодорожных переездов и следить за соответствующими сигналами.
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