Неизвестные разворотили ограды и памятники на кладбище в деревне Озерки

Поврежденные металлические ограды и могильные камни обнаружили на погосте во Всеволожском районе Ленобласти.
В воскресенье, 21 мая, в полицию обратилась 37-летняя петербурженка и рассказала, что заметила поврежденные металлические ограды и памятники трех могил на кладбище у деревни Озерки в Колтушском поселении.
Полиция по факту сообщения проводит проверку.
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