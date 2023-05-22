Неизвестные разворотили ограды и памятники на кладбище в деревне Озерки

Автор: Гузель Галимова
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Поврежденные металлические ограды и могильные камни обнаружили на погосте во Всеволожском районе Ленобласти.

В воскресенье, 21 мая, в полицию обратилась 37-летняя петербурженка и рассказала, что заметила поврежденные металлические ограды и памятники трех могил на кладбище у деревни Озерки в Колтушском поселении.

Полиция по факту сообщения проводит проверку.

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