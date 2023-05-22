Украинские диверсанты зашли на территорию Белгородской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков у себя в тг-канале.
Гладков пообещал информировать о происходящем в Граворонском округе.
Ранее чиновник сообщил о начале массированного обстрела региона, который ведется по нескольким населенным пунктам с утра 22 мая. Официально подтверждено ранение двух местных жителей.
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20.05.2023 131