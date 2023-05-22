Украинские диверсанты зашли на территорию Белгородской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков у себя в тг-канале

Гладков пообещал информировать о происходящем в Граворонском округе.

Ранее чиновник сообщил о начале массированного обстрела региона, который ведется по нескольким населенным пунктам с утра 22 мая. Официально подтверждено ранение двух местных жителей.