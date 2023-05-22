СК раскрыл детали обнаружения тела недоношенного ребенка в Сертолово

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку после обнаружения плода ребенка в канализации во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, на теле не было обнаружено каких-либо повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственном характере смерти. Экспертам предстоит выяснить, родилась ли девочка мертвой или погибла при других обстоятельствах. По уточненным данным, плоду было около пяти месяцев.

Тело направлено на экспертизу. Устанавливается личность матери.

Напомним, тело обнаружили в канализации ЖК «Золотые купола» в Сертолово утром 22 мая.