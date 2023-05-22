На дороги Ленобласти за лето 2023 года нанесут полтора миллиона квадратных метров разметки

По объему это сравнимо с площадью 210 футбольных полей. Окончание «разметочной кампании» намечено на конец июня.

Как рассказали в областном правительстве, погода благоприятствует быстрому выполнению работ, сейчас нанесено уже около полумиллиона квадратных метров.

«В аварийно-опасных местах и около автобусных остановок делается желтая разметка. Специальный пигмент делает ее яркой и привлекает внимание. Особенно это важно в дождь, снег и метель, когда видимость у водителя сильно сужается», — отметили в администрации Ленобласти.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.