На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 13 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 20,34 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00,ремонт асфальтобетонного покрытия;

км тр.р.122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 623 ограничение скорости движения в направлении г.МСК с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 108-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 47-70 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена и ремонт дорожных знаков;

км 53+790 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 53-54 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы;

км 143-144 ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение, заливка трещин а/б покрытия;

км 193-194 ограничение скорости движения в сторону СПб, реверсивное движение с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-44 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, скашивание травы вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин;

км 30-45, км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-38 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 28, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б от пыли и грязи механизированным способом;

км 15 «Транспортная развязка Агалатово» ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 28-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 0-19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 42-40 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от наносного грунта механизированным способом;

км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена бортового камня.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-35 ограничение скорости в сторону МТП с 08:00 до 18:00, уборка песка и смета у разделительного ограждения.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 113-114 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка мостов от песка и смета.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):