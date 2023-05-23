На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 13 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 20,34 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00,ремонт асфальтобетонного покрытия;
- км тр.р.122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ремонт асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 623 ограничение скорости движения в направлении г.МСК с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 108-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 47-70 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена и ремонт дорожных знаков;
- км 53+790 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
- км 53-54 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы;
- км 143-144 ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение, заливка трещин а/б покрытия;
- км 193-194 ограничение скорости движения в сторону СПб, реверсивное движение с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-44 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, скашивание травы вручную.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин;
- км 30-45, км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-38 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 28, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б от пыли и грязи механизированным способом;
- км 15 «Транспортная развязка Агалатово» ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 28-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
- км 0-19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 42-40 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от наносного грунта механизированным способом;
- км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена бортового камня.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-35 ограничение скорости в сторону МТП с 08:00 до 18:00, уборка песка и смета у разделительного ограждения.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
- км 113-114 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка мостов от песка и смета.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 47 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00, ремонт СБО;
- км 72,74 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 08:00 до 17:00, заливка швов и трещин;
- км 135 ограничение скорости движения в направлении на СПБ 08:00 до 17:00, установка СБО;
- км 145 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00, замена СБО;
- км п.№2 к Луге ограничение скорости движения в сторону Луги с 08:00 до 17:00, заливка швов и трещин.