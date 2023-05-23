Уже 500 тонн автомобильных шин собрали и передали на переработку ленинградцы

Шины не относятся к ТКО и размещать их на контейнерных площадках ― запрещено, но их можно сдать в специальные пункты до 1 июня

«Весной и осенью многие автомобилисты начинают задумываться о скорой смене резины. Проводя традиционную информационную компанию по утилизации шин, мы хотим добиться того, чтобы сдача шин на переработку вошла в привычку у автовладельцев», ― отметила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Постоянные пункты приема, организованные в ходе предыдущих акций #МиссияШина, отмечены на карте. ⁣⁣Многие компании выполняют переработку старых шин в новый вид продукции: и них, например, можно получить жидкую однокомпонентную резину, резиновую крошку, мелкокомпонентный резиновый порошок и многое другое.

Завершится акция 31 мая 2023 года. Собранные покрышки направляют в переработку в рамках поэтапного масштабного перехода на экологичные методы обращения с отходами.

Напомним, что сдать в переработку можно любые шины (диаметром до 22,5 включительно) без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы.

Отметим, что с 11 по 24 ноября 2021 года жители Ленобласти направляли на переработку 40 тонн покрышек в рамках акции «МиссияШина: дорога чистоты». В 2022 году ленинградцы сдали уже более 200 тонн.