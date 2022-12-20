Жители Ленобласти сдали на переработку более 200 тонн покрышек

Во Всеволожском районе Ленобласти с 15 ноября стартовала пилотная акция «Миссия шина» по сбору шин для дальнейшей утилизации.

Всего за месяц удалось собрать и вывезти на утилизацию 208 тонн покрышек – это рекордное количество. Для сравнения в прошлом 2021 году за аналогичный период было собрано около 40 тонн покрышек

Сейчас все точки сбора, подключившиеся к акции утилизации покрышек во Всеволожском районе, продолжают свою работу и принимают старые шины у населения.