Жители Ленобласти сдали на переработку более 200 тонн покрышек

Во Всеволожском районе Ленобласти с 15 ноября стартовала пилотная акция «Миссия шина» по сбору шин для дальнейшей утилизации.
Всего за месяц удалось собрать и вывезти на утилизацию 208 тонн покрышек – это рекордное количество. Для сравнения в прошлом 2021 году за аналогичный период было собрано около 40 тонн покрышек
Сейчас все точки сбора, подключившиеся к акции утилизации покрышек во Всеволожском районе, продолжают свою работу и принимают старые шины у населения.
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09.12.2022 175