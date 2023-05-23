До свиданья, школа: глава Ленобласти поздравил школьников с «Последним звонком»

Александр Дрозденко в своем поздравлении отметил, что сегодня ― особенный, очень трогательный день.

«Вы прощаетесь с родной школой, с любимыми наставниками и учителями, которые все эти годы учили трудиться и творчески мыслить, быть честными, добрыми, искренними людьми», — подчеркнул в своем поздравлении глава 47 региона.

Александр Юрьевич подчеркнул, что отправляясь в самостоятельный путь, надо помнить обо всем, что дала школа. Также глава региона от души пожелал выпускникам удачи на предстоящих экзаменах и светлой дороги во взрослую жизнь.

«Будьте смелыми, настойчивыми, полными желания познать что-то новое и тогда вы непременно добьетесь успехов, осуществите заветные цели и мечты», — отметил глава Ленобласти.

Впереди ребят из 11 классов ждут испытания ЕГЭ, выпускной и большая жизнь. Отметим, что результаты ЕГЭ будут доступны на портале госуслуг. Девятиклассников же ждут ОГЭ и непростой выбор: остаться в школе или получить среднее образование. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ еще в декабре 2022 года утвердили даты проведения основного и единого государственных экзаменов.

В 2022 году высший результат по ЕГЭ получили 60 выпускников Ленобласти. Самым успешным для школьников стал экзамен по русскому языку – его без ошибок сдали 31 человек. Высший результат сразу по двум предметам получили два человека, а выпускница из Тихвина взяла максимально возможные оценки по трем предметам.