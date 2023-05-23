Стало известно, где на 23 мая зафиксированы семь случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у семи человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Всеволожский район: Всеволожск (+1)
- Лужский район: Луга (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+5).
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19.03.2023 1326