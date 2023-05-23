Пожизненный срок в Германии получил Вальтер Бауман. Он убил и расчленил свою жену – петербурженку Екатерину

Немецкие СМИ сообщают, что Екатерина переехала из Санкт-Петербурга в Германию и вышла замуж за Баумана более 10 лет назад. Брак не сложился, пара собиралась разводиться. Спорили, с кем останется малолетняя дочь.

В ночь на 5 февраля 2022 года женщина пропала. Месяц спустя местный житель на набережной реки Везер нашел чемодан. Внутри были многочисленные части тела женщины. На опознании родные признали Екатерину.

Следствие установило, что убийство совершил супруг, который расчленил тело в гараже. Приговор в законную силу пока не вступил, защита еще может подать апелляцию.