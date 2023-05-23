На границе в Ивангороде у украинца нашли винтовки и оптические прицелы – фото

На автомобильном пункте пропуска МАПП Ивангород 62-летний украинец предъявил для таможенного контроля транспортное средство, заявив, что не везет в Россию товаров, подлежащих обязательному декларированию.

В вещах таможенники и пограничники обнаружили шесть пневматических винтовок и семь оптических прицелов. Они не содержали следов эксплуатации, перемещались в фирменных упаковках, но были сокрыты от таможенного контроля под другими вещами.

Товар изъят и направлен на экспертизу. Заведено дело об административном правонарушении.

Фото: СЗТУ