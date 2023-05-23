Дорожная техника вышла на обновление трассы Бараны — Вознесенье в Подпорожском районе

Дорога ремонтируется полностью в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», все 15 километров до перекрестка с трассой на Вытегру.

Сейчас дорожники снимают изношенный асфальт, занимаются устройством водоотводных канав и планировкой откосов. В процессе ремонта здесь будет уложено новое покрытие, укреплены обочины и поставлены новые знаки. Ремонт планируют завершить к началу осени.

Между двумя берегами Свири в Вознесенье круглый год курсирует паромная переправа. Паром «Аркадий Филатов» делает 15 рейсов в день, перевозя людей, легковые машины и грузовики.

В самом Подпорожье сейчас на финишную прямую вышла главная дорожная стройка года — мост через Свирь. Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2023 году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год). Летом 2022 года здесь сомкнулись два пролета. Напомним, что заказчиком строительства моста выступает ГКУ «Ленавтодор». Протяженность двухполосного моста 727 метров, подъездных путей – почти 2 километра.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.