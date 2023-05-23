До 200 тысяч рублей: хозяевам придется платить за выброшенных питомцев и их агрессивное поведение

Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных.

Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводится штраф в размере:

до 3000 для граждан;

до 15 000 рублей для должностных лиц;

до 30 000 рублей для юридических лиц.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния может грозить штраф:

гражданам до 15 000 рублей;

должностным лицам до 30 000 рублей;

юридическим лицам до 100 000 рублей.

За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, для граждан водится штраф до 30 000 рублей, для должностных лиц до 100 000 рублей, для юридических лиц до 200 000 рублей.