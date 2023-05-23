В Низино перегородили дорогу, по которой ездили мусоровозы-нарушители – фото

В Низино Ломоносовского района обнаружили нелегальную свалку с мазутом. В начале мая в Госэконадзоре сообщили о работах по очистке почвы. Собранные отходы нефтепереработки отправили в лицензированный пункт приема и размещения.

На месте дежурила экомилиция. Специалисты устанавливали причастных к преступлению и отбирали пробы для установления класса опасности. По итогам проверки планировалось направить иск в суд.

Благодаря взаимодействию комитета Эконадзора и администрации Низинского поселения приняты меры по ограничению доступа мусоровозов на территорию юридического лица, в отношении которого ведется административное производство.

Фото: Госэконадзор Ленобласти