В Низино перегородили дорогу, по которой ездили мусоровозы-нарушители – фото

В Низино Ломоносовского района обнаружили нелегальную свалку с мазутом. В начале мая в Госэконадзоре сообщили о работах по очистке почвы. Собранные отходы нефтепереработки отправили в лицензированный пункт приема и размещения.
На месте дежурила экомилиция. Специалисты устанавливали причастных к преступлению и отбирали пробы для установления класса опасности. По итогам проверки планировалось направить иск в суд.
Благодаря взаимодействию комитета Эконадзора и администрации Низинского поселения приняты меры по ограничению доступа мусоровозов на территорию юридического лица, в отношении которого ведется административное производство.
Фото: Госэконадзор Ленобласти
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