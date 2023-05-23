Более 100 тысяч квадратных метров асфальта уложат на участке трассы в Выборгском районе

Более 100 тысяч квадратных метров асфальта уложат на участке с 100 по 134 километр трассы А-181 в Выборгском районе Ленинградской области.

Ведется масштабная реконструкция: меняют слабый грунт на болотистых участках, снимают растительный слой, устраивают насыпь, укрепляют откосы и кюветы, проводят водоотводы, ставят линии электроснабжения и освещения.

Для очистки сточных вод организуют более 40 локальных очистных сооружений. Вода будет проходить четырехступенчатую фильтрацию.

На момент подготовки публикации специалисты приступили к монтажу сетчатого ограждения вдоль лесополосы. Оно помешает диким животным выходить на оживленную дорогу. На 105 и 117 километрах построены скотопрогоны теле в насыпи.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»