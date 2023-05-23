Сегодня в Ленобласти со школой прощаются 24 тысячи школьников

16 тысяч девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников прощаются сегодня со школой по всей Ленобласти

Последний звонок — это всегда немного грустный праздник, когда дети и родители прощаются с любимой школой. Но за ним — двери в большой мир возможностей, новых знаний, профессиональной реализации. Желаю всем сегодняшним выпускникам найти свой путь и преуспеть в выбранной сфере, ― напутствовал школьников зампредседателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Впереди ребят из 11 классов ждут испытания ЕГЭ, выпускной и большая жизнь. Первый этап ЕГЭ для выпускников 11 классов состоится 26 мая. Отметим, что результаты ЕГЭ будут доступны на портале госуслуг. Девятиклассников же ждут ОГЭ и непростой выбор: остаться в школе или получить среднее образование. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ еще в декабре 2022 года утвердили даты проведения основного и единого государственных экзаменов.

В 2022 году высший результат по ЕГЭ получили 60 выпускников Ленобласти. Самым успешным для школьников стал экзамен по русскому языку – его без ошибок сдали 31 человек. Высший результат сразу по двум предметам получили два человека, а выпускница из Тихвина взяла максимально возможные оценки по трем предметам.