Жители Мурино обеспокоены нашествием жуков. Специалист рассказал, могут ли они быть опасны для людей – видео

Автор: Сергей Агутин
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ЦУР Ленинградской области 23 мая сообщил о том, что зафиксировал в социальных сетях сообщения от обеспокоенных жителей Мурино Всеволожского района.

Ленинградцы рассказали о нашествии жуков, поедающих листья ольховых деревьев. Некоторые волнуются, не опасны ли насекомые для человека, и предлагают травить их.

Специалисты ЦУР обратились за разъяснением доктору биологических наук, профессору кафедры энтомологии СпбГУ Никите Юлиевичу Клюге. По словам профессора, жук не опасен для человека.

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01.05.2023 819
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