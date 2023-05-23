Жители Мурино обеспокоены нашествием жуков. Специалист рассказал, могут ли они быть опасны для людей – видео

ЦУР Ленинградской области 23 мая сообщил о том, что зафиксировал в социальных сетях сообщения от обеспокоенных жителей Мурино Всеволожского района.

Ленинградцы рассказали о нашествии жуков, поедающих листья ольховых деревьев. Некоторые волнуются, не опасны ли насекомые для человека, и предлагают травить их.

Специалисты ЦУР обратились за разъяснением доктору биологических наук, профессору кафедры энтомологии СпбГУ Никите Юлиевичу Клюге. По словам профессора, жук не опасен для человека.