Директор строительной фирмы задержан после взрыва на предприятии под Всеволожском

Руководитель компании, рабочие которой погибли во время сварочных работ во Всеволожском районе Ленобласти, задержан. Ему вменяют гибель троих подчиненных.

23 мая задержан 47-летний директор предприятия «Дидал-СК» Дмитрий Тлиф. Следственный комитет вменяет ему «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть более двух человек по неосторожности», пишет 47news. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток.

Напомним, 23 мая из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при выполнении сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» во Всеволожском районе произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело.