Крупную партию контрафактного сидра нашли в Ленобласти

Крупный склад с партией контрафактного сидра обнаружили в деревне Большое Тешково в Волосовском районе Ленобласти.
Производственные помещения арендовала одна из оптовых торговых копаний. При этом единой государственной информационной системе продукция не была учтена. Правоохранители изъяли почти 6 тысяч бутылок с алкогольным напитком, передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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