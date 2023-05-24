Крупную партию контрафактного сидра нашли в Ленобласти

Крупный склад с партией контрафактного сидра обнаружили в деревне Большое Тешково в Волосовском районе Ленобласти.

Производственные помещения арендовала одна из оптовых торговых копаний. При этом единой государственной информационной системе продукция не была учтена. Правоохранители изъяли почти 6 тысяч бутылок с алкогольным напитком, передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.