Ленобласть направит на летнюю занятость подростков 15 млн рублей

В 2023 году Ленобласть увеличила расход на занятость подростков в период летних каникул.

На финансирование губернаторских молодежных трудовых отрядов направят 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В таких организациях подростки не только заняты посильным трудом, но и вовлечены в спортивную и культурную жизнь.

По словам Дрозденко, такие инициативы помогут уберечь детей от негативного влияния, особенно в летний период каникул.