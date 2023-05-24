Опубликована полная программа Дня города в Санкт-Петербурге

27 мая 2023 года Санкт-Петербург отмечает юбилей — 320-летие со дня основания.

В честь этого события 27 и 28 мая в Северной столице пройдет множество мероприятий: торжественных, культурно-развлекательных и спортивных.

Большинство праздничных мероприятий ко дню основания Санкт-Петербурга запланированы на 27 мая:

10.00 — церемония возложения цветов к памятнику Петру I (Медный всадник) на Сенатской площади.

— церемония возложения цветов к памятнику Петру I (Медный всадник) на Сенатской площади. 10.00 – 11.20 — на Ростральных колоннах зажгут факелы. Также огонь появится ближе к полуночи с 23:55 по 00:05;

на Ростральных колоннах зажгут факелы. Также огонь появится ближе к полуночи с 23:55 по 00:05; 11:30 — в парке Академии художеств начнется «Шутейная ассамблея на Берегах Невы», променад-спектакль Гильдии Шутов Санкт-Петербурга совместно с театром «Комик-трест».

— в парке Академии художеств начнется «Шутейная ассамблея на Берегах Невы», променад-спектакль Гильдии Шутов Санкт-Петербурга совместно с театром «Комик-трест». 11.30 — официальное открытие гидросезона 2023 года по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

— официальное открытие гидросезона 2023 года по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 12.00 — полуденный выстрел и праздничный концерт (Петропавловская площадь).

— полуденный выстрел и праздничный концерт (Петропавловская площадь). 21.30 — гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой» (Дворцовая площадь).

— гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой» (Дворцовая площадь). 23.15 — фестиваль «Музыка Дворцового моста» (Адмиралтейская набережная напротив храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского).

— фестиваль «Музыка Дворцового моста» (Адмиралтейская набережная напротив храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского). 23.00 — 04.00 — Петровский фестиваль огня (акватория реки Невы, Дворцовый мост, Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова, пляж Петропавловской крепости) [8].

С 27 по 28 мая (11.00−21.00) пройдет фестиваль мороженого (площадь Островского).

Более подробная программа мероприятий по ссылке.