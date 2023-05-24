В День города петербургское метро будет работать круглосуточно

Метро Петербурга будет работать круглосуточно в ночь с 27 на 28 мая в честь празднования Дня города.

Также всю ночь жителей и гостей города будут развозить автобусы №№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142, а также троллейбусы №№23 и 46. Они будут ходить каждые 30 минут, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

27 мая 2023 года Санкт-Петербург отмечает юбилей — 320-летие со дня основания. В честь этого события в Северной столице пройдет множество мероприятий: торжественных, культурно-развлекательных и спортивных.