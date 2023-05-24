Ленобласть передала Мариуполю 20 тысяч рулонов обоев

В Мариуполь из Ленобласти прибыли три фуры с 20 тысячами рулонов виниловых обоев — помощь для восстановления пострадавшего жилфонда.
Груз привезли по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и при финансовой поддержке Фонда развития и помощи НеваГрад. Обои передали администрация Свердловского городского поселения и Ленинградская областная избирательная комиссия.
«Поблагодарил почетных гостей за помощь и поддержку жителей Мариуполя, а также самое активное участие Ленинградской области в работах по восстановлению города», — отметил мэр Мариуполя Олег Моргун.
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23.05.2023 87