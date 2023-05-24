Ленобласть передала Мариуполю 20 тысяч рулонов обоев

Автор: Гузель Галимова
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В Мариуполь из Ленобласти прибыли три фуры с 20 тысячами рулонов виниловых обоев — помощь для восстановления пострадавшего жилфонда.

Ленобласть передала Мариуполю 20 тысяч рулонов обоев Обои, Мариуполь, Ленобласть
Ленобласть передала Мариуполю 20 тысяч рулонов обоев Обои, Мариуполь, Ленобласть
Ленобласть передала Мариуполю 20 тысяч рулонов обоев Обои, Мариуполь, Ленобласть

Груз привезли по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и при финансовой поддержке Фонда развития и помощи НеваГрад. Обои передали администрация Свердловского городского поселения и Ленинградская областная избирательная комиссия.

«Поблагодарил почетных гостей за помощь и поддержку жителей Мариуполя, а также самое активное участие Ленинградской области в работах по восстановлению города», — отметил мэр Мариуполя Олег Моргун.
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Ленобласть передала Мариуполю 20 тысяч рулонов обоев Обои, Мариуполь, Ленобласть
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23.05.2023 87
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