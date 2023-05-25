Стало известно, где на 25 мая зафиксированы девять случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у девяти человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Волховский район: Бережки (+1).
  • Всеволожский район: Кудрово (+1), Сертолово (+2), п. Рахья (+1).
  • Выборгский район: Кондратьево (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
  • Лужский район: Луга (+1).
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14.04.2022 3049
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