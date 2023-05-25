Стало известно, где на 25 мая зафиксированы девять случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у девяти человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

Волховский район: Бережки (+1).

Бережки (+1). Всеволожский район: Кудрово (+1), Сертолово (+2), п. Рахья (+1).

Кудрово (+1), Сертолово (+2), п. Рахья (+1). Выборгский район: Кондратьево (+1).

Кондратьево (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Лодейное Поле (+2). Лужский район: Луга (+1).