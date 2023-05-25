Стало известно, где на 25 мая зафиксированы девять случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у девяти человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Волховский район: Бережки (+1).
- Всеволожский район: Кудрово (+1), Сертолово (+2), п. Рахья (+1).
- Выборгский район: Кондратьево (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Лужский район: Луга (+1).
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