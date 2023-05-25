Министр обороны Сергей Шойгу заявил о размещении нестратегического ядерного оружия России на территории Беларуси в соответствии с решением верховных главнокомандующих стран.
Во время переговоров с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Минске Сергей Шойгу рассказал, что белорусской стороне передан и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.
Стало известно, что часть белорусских самолетов уже переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Сергей Шойгу назвал эти действия ответными мерами в условиях резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО.
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21.03.2023 1436