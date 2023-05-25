Министр обороны Сергей Шойгу заявил о размещении нестратегического ядерного оружия России на территории Беларуси в соответствии с решением верховных главнокомандующих стран.

Во время переговоров с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Минске Сергей Шойгу рассказал, что белорусской стороне передан и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

Стало известно, что часть белорусских самолетов уже переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Сергей Шойгу назвал эти действия ответными мерами в условиях резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО.