Задушил лямкой от сумки и бросил в канаве. Подозреваемого в убийстве жителя Карелии задержали в Ленобласти

Возле деревни Мяглово во Всеволожском районе 24 мая около 09:00 задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. За день до этого прохожий нашел в канаве возле автобусной остановки на улице Дачной, 10, изувеченное тело.

На трупе зафиксировали множественные ссадины и синяки, повреждение черепа. Погибшим оказался 39-летний житель Петрозаводска.

По версии следствия, вечером 23 мая возле остановки мужчины начали ссориться. Подозреваемый избил оппонента руками, тот упал. Агрессор накинул жертве на шею лямку от сумки и задушил.

Известно, что в прошлом подозреваемый был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.