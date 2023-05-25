Минприроды подготовило новый способ расчета оплаты за вывоз мусора

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало проект, направленный на создание условий для коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает «Парламентская газета». После прохождения регламентных процедур документ внесут в правительство.

В Государственной думе уже поддержали переход на новый способ расчета стоимости услуг вывоза ТКО. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила создать рабочую группу для решения проблемы тарифов.

На данный момент плата за вывоз мусора начисляется разными способами. Чаще всего это происходит по нормативам. Среднее количество отходов на одного человека или квадратный метр жилой площади умножают на тариф региона. Другой вариант: плата вычисляется исходя из массы отходов или объема и количества использованных для смешанного мусора и вторсырья контейнеров.

Чтобы перейти на метод расчетов по количеству и объему вывезенных контейнеров, необходимо ввести раздельный сбор и накопление ТКО. Собственники жилья могут сделать это, проведя общее собрание и сообщив затем свое решение управляющей компании или товариществу собственников. После этого инициатива перейдет к ответственному за сбор мусора региональному оператору. Зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает важным введение возможности для всех граждан переходить на оплату по факту.