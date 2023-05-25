Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 25 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой народной республики и Розовка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка Донецкой народной республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области.