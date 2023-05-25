Лакокрасочный завод в Янино занял нишу иностранных производителей

«Пигмент-Холдинг» наладил производство защитного покрытия для труб из отечественных компонентов и уже отгрузил первые заказы
«Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка», ― прокомментировал зампредседателя правительства Дмитрий Ялов.
Первым заказчиком грунтовки из Янино стал Ижевский завод изоляции. Мощности предприятия позволяют выпускать порядка 300 тонн новой грунтовки в год. Инвестиции в создание и запуск продукта составили 15 млн рублей.
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24.05.2023 53
Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.