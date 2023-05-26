Полумарафон в Выборге изменит схему движения по «Скандинавии»

В воскресенье, 28 мая, на подъезде №2 к Выборгу, который является частью А-181 «Скандинавия», изменится движение из-за проведения XVIII Выборгского полумарафона.

Речь идет об участке Петровской набережной и Петровского моста, движение здесь организуют в оба направления с 10:30 до 13:00 из-за перекрытия Крепостного моста. Скорость ограничат до 40 км/ч. Регулировать движение будут патрульные экипажи ГИБДД, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В администрации Выборгского районарассказали, 28 мая состоятся забеги на дистанции 3,5, 10 и 21 км. В них примут участие порядка 600 человек.