Школьники Ленобласти прогулялись со «Знанием» в «Дом авиаторов» и музей Ивана Билибина

Подведены итоги Всероссийской просветительской акции «Прогулка со Знанием», которая стартовала 13 апреля в преддверии Просветительского марафона Знание.

Во время акции первые лица регионов в 49 субъектах России провели 50 просветительских встреч, участниками которых стали более 1380 школьников и студентов по всей стране.

В Ленобласти акция прошла в новом музейном комплексе «Дом авиаторов» во Всеволожске, где экскурсию ребятам провел глава региона Александр Дрозденко. Напомним, что уникальный музей находится на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни. В годы войны в доме размещались летчики и штурманы 1-го минно-торпедногоавиационного полка Балтийского флота, командовал которыми полковник Евгений Николаевич Преображенский. На первом этаже располагалась столовая и спортзал, а на втором, жили сами герои-летчики. Это они в августе 1941-го бомбили Берлин, а затем защищали Дорогу жизни.

Также акция прошла в музее художника Ивана Билибина в Ивангороде, где в роли экскурсовода выступил заместитель Председатель Правительства — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.