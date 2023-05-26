Директор строительной фирмы арестован после гибели трех сотрудников от взрыва во время сварочных работ

Всеволожский городской суд заключил под стражу 47-летнего руководителя компании, рабочие которой погибли и пострадали при взрыве во Всеволожском районе Ленобласти.

Ему вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть троих человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти.

Напомним, 23 мая из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при выполнении сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» во Всеволожском районе произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело.