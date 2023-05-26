В Кикерино пенсионерку избили и пытались изнасиловать в собственном сарае

В поселке Кикерино Волосовского района Ленобласти мужчина избил 65-летнюю женщину поленом после неудачной попытки изнасилования.

По словам пострадавшей, неизвестный вломился к ней в сарай, схватил кусок стекла и стал угрожать изнасилованием. Женщина оттолкнула его и стала звать на помощь. Тогда нападавший несколько раз ударил ее поленом по голове и скрылся.

Пенсионерку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Нападавшего задержали в тот же день по «горячим» следам. Им оказался 34-летний безработный мужчина, ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело.