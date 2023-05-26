Вандалы вывели из строя фонтан во Мге

Автор: Гузель Галимова
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Фонтан, установленный в поселке Мга Кировского района Ленобласти, пострадал от рук вандалов.

Вечером 22 мая молодая компания насыпала в чашу фонтана химическое средство, отчего циркуляционные насосы остановились и пошла пена. Архитектурное сооружение перестало работать.

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Фото: администрация Мгинского городского поселения

Личности злоумышленников установлены, администрация обратилась в полицию.

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22.05.2023 108
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