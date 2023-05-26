Вандалы вывели из строя фонтан во Мге

Фонтан, установленный в поселке Мга Кировского района Ленобласти, пострадал от рук вандалов.
Вечером 22 мая молодая компания насыпала в чашу фонтана химическое средство, отчего циркуляционные насосы остановились и пошла пена. Архитектурное сооружение перестало работать.
Личности злоумышленников установлены, администрация обратилась в полицию.
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22.05.2023 108