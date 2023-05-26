С 1 июня увеличится минимальный первоначальный взнос по ипотеке

В России уже с 1 июня размер минимального первоначального взноса по ипотеке вырастет с 15 до 20%.

Более того, со следующего года условия выдачи кредита вновь ужесточатся – с 1 января 2024 года минимальный первоначальный взнос для ипотеки составит 30%. Такое решение анонсировал Банк России.

Кроме того, банки обяжут применять надбавки к коэффициентам риска по ипотекам на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию, либо в течение года с даты оформления залога. Изменения не коснутся ипотеки с господдержкой.