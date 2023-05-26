В Ленобласти задержана банда автоугонщиков — видео

Полиция в течение недели раскрыла угон дорогого автомобиля, который был совершен в Приморском районе Петербурга, и задержала подозреваемых.

Заявление об угоне BMW X5, принадлежащего юридическому лицу, поступило в полицию 16 мая. Машину, стоимость которой собственник оценил в 8,7 млн рублей, увезли от дома №21 на Арцеуловской аллее, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Утром 25 мая в СНТ «Красный Холм» в Выборгском районе Ленобласти был задержан первый подозреваемый, второго — в городе Сертолово Всеволожского района и еще одного – в Мурино.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

На участке в «Красном Холме» полицейские изъяли автомобиль Mercedes-Benz Vito, который использовался угонщиками для похищения BMW, а также средства связи.

Все трое задержаны, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.