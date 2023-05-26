Сбер: каждую 15-ю сделку с недвижимостью в СЗФО оформляют без ипотеки

По данным аналитиков банка, каждую 15-ю сделку с недвижимостью в СЗФО заключают за свои средства – без использования ипотеки.

В офисе банка готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают расчёт после перехода права.

Как сообщает пресс-служба Сбера так, за четыре месяца 2023 года услугой «Электронная регистрация» для неипотечных сделок жители Северо-Запада воспользовались 6 тыс. раз, услугу «Безопасные расчёты» выбирали ещё чаще – 6,2 тыс. раз. Комплексным же решением «Регистрация и расчеты» которое объединяет предыдущие две услуги за первый месяц с момента запуска в СЗФО воспользовались уже более тысячи раз.