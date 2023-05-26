Александр Дрозденко и гость из Ирана посадили липу в Таврическом саду

Глава Ленобласти и замминистра сельского хозяйства из Ирана Нубаха Аббасали приняли участие в Х Невском международном экологическом конгрессе

«Мы с иранским гостем отметили, что любим сажать деревья и в наших странах уделяется большое внимание лесовосстановлению. Ленинградская область — реализует комплексную программу сохранения лесов и благодаря нашим усилиям — мы в пятерке регионов России по приумножения лесных насаждений», — отметил Александр Юрьевич.

Накануне, в рамках деловой программы конгресса в Ленобласти, прошла экологическая неделя. За это время было собрано 30 кубометров мусора в лесах под Всеволожском, посажена аллея сосен и лип в Тосно, состоялись открытый урок в ЛГУ имени Пушкина и экоквесты в школах области.

Отметим, что по итогам 2022 года Ленобласть перевыполнила план по лесовосстановлению. На 2021 год в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса, а в 2021 году искусственное лесовосстановление в регионе проведено на площади в 8,9 тысячи гектаров (101% к плану).