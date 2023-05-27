Как работает общественный транспорт в День города в Петербурге?

Метрополитен Санкт-Петербурга будет работать всю ночь с 27 на 28 мая. Интервал между поездами составит 10 минут. Перекрытия и ограничения изменят маршруты наземного общественного транспорта.

С 00:00 до 06:00 будут работать 11 маршрутов городского транспорта с 30-минутным интервалом: автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142 и троллейбусы № 23 и № 46.

С 16:30 (26 мая) до 16:00 (27 мая) и с 22:00 (27 мая) до 03:00 (28 мая) по измененным трассам пойдут автобусы №№ 7, 10, 24, 136, 169А и 191 и троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11 и 17.

С 16:30 (26 мая) до 16:00 (27 мая) автобусы № 136 и № 169А не будут заезжать на остановку «Смольный собор» на площади Растрелли.

С 22:00 (27 мая) до 3:00 (28 мая) из-за закрытия движения по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту автобусы маршрутов №№ 7, 10, 24 и 191 пойдут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты, троллейбусы маршрутов №№ 1, 7 и 10 будут следовать по Малой Морской улице и Конногвардейскому бульвару до площади Труда, троллейбус № 11 будет работать на участке от улицы Кораблестроителей до Съезжинской улицы, а троллейбус № 17 направят через Малую Морскую улицу.