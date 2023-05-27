Сколько стран имеют ядерное оружие?

По подсчетам Федерации американских ученых, в 2022 году девять стран располагают ядерными боеголовками, 90 % из них принадлежит России и США.
Ядерным оружием располагают: Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, Северная Корея.
Еще девять стран – Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Польша, Норвегия, Португалия, Румыния, Чехия – ведут воздушное патрулирование, обеспечивают разведку, связь и дозаправку для самолетов с ТЯО на борту.
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25.05.2023 116